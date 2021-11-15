РИАМО - 15 ноя. Среди молодых людей, которые были призваны на службу в армию из Подмосковья, снизилось число уклонистов. Отношение к армии среди молодых людей изменилось в лучшую сторону, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области военный комиссар региона Алексей Астахов.

«Ужесточение законодательства в отношении лиц, уклоняющихся от воинской службы, и меры, направленные на повышение привлекательности военной службы и улучшение условий ее прохождения, принимаемые на государственном уровне, дают свои результаты. В последние два года в Московской области резко снизилось число уклонистов», — сказал Астахов.

Он добавил, что количество уклонистов снизилось в том числе благодаря работе по популяризации здорового образа жизни, духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи, которую проводят губернатор региона Андрей Воробьев и правительство Московской области.

По словам Астахова, молодые люди стали лучше относиться к армии, служба в вооруженных силах стала престижной.

Военный комиссар также напомнил об ответственности за уклонение от службы по призыву.

«Согласно статье 59 конституции РФ, защита отечества является долгом и обязанностью гражданина России. Уклонистом считается тот, кто, получив повестку, без уважительных причин не явился в военкомат. О том, какое наказание грозит уклонистам, подробно говорится в статье 328 Уголовного кодекса РФ. Самое меньшее наказание, которое может получить уклонист, — штраф на сумму до 200 тысяч рублей. Самое суровое — лишение свободы на срок до 2 лет», — подчеркнул Астахов.

Он также отметил, что призывные комиссии вручают справку вместо воинского билета тем, кто умышленно избегал призыва на службу в армию. Граждане России, которые не прошли военную службу без законных оснований, не могут в течение 10 лет замещать должности государственной гражданской и муниципальной службы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на официальном портале правительства Московской области по ссылке.