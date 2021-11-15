РИАМО - 15 ноя. Среди молодых людей, которые были призваны на службу в армию из Подмосковья, снизилось число уклонистов. Отношение к армии среди молодых людей изменилось в лучшую сторону, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области военный комиссар региона Алексей Астахов.
Он добавил, что количество уклонистов снизилось в том числе благодаря работе по популяризации здорового образа жизни, духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи, которую проводят губернатор региона Андрей Воробьев и правительство Московской области.
По словам Астахова, молодые люди стали лучше относиться к армии, служба в вооруженных силах стала престижной.
Военный комиссар также напомнил об ответственности за уклонение от службы по призыву.
«Согласно статье 59 конституции РФ, защита отечества является долгом и обязанностью гражданина России. Уклонистом считается тот, кто, получив повестку, без уважительных причин не явился в военкомат. О том, какое наказание грозит уклонистам, подробно говорится в статье 328 Уголовного кодекса РФ. Самое меньшее наказание, которое может получить уклонист, — штраф на сумму до 200 тысяч рублей. Самое суровое — лишение свободы на срок до 2 лет», — подчеркнул Астахов.
Он также отметил, что призывные комиссии вручают справку вместо воинского билета тем, кто умышленно избегал призыва на службу в армию. Граждане России, которые не прошли военную службу без законных оснований, не могут в течение 10 лет замещать должности государственной гражданской и муниципальной службы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться на официальном портале правительства Московской области по ссылке.
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