РИАМО - 15 ноя. Муниципальный оркестр Сергиево-Посадского округа проведет несколько джазовых концертов для детей-инвалидов с 23 ноября по 20 декабря, мероприятия состоятся в разных социальных учреждениях Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

В 2020 году муниципальный оркестр Сергиево-Посадского городского округа под управлением заслуженного деятеля искусств России Игоря Кантюкова стал обладателем правительственного гранта на реализацию творческого проекта «Под управлением любви». Проект призван оказывать практическую помощь детям с особенностями развития, используя для этого средства культуры, искусства и музыки.

С 23 ноября по 20 декабря оркестр в рамках гранта проведет 10 отчетных концертов для детей инвалидов в таких социальных учреждениях, как Центр поддержки детей с инвалидностью «Время Надежды», комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист», Сергиево-Посадский детский дом-интернат «Березка» и православный центр образования им. Преподобного Сергия.

А также в основной общеобразовательной школе №7, осуществляющей деятельность по адаптированным основным образовательным программам, Сергиево-Посадском доме-интернате слепоглухих для детей и молодых инвалидов, Сергиево-Посадском социально-экономическом техникуме, Балашихинском техникуме, Дмитровском техникуме и Дмитровском техникуме ОСП № 2 пос. Запрудня.

Отмечается, что в течение года на репетиционной базе оркестра была создана творческо- реабилитационная студия «Рождение музыки», где каждую пятницу дети вместе с родителями посещали музыкальные занятия, знакомились с музыкальными инструментами, слушали музыку, разучивали любимые песни из популярных мультфильмов.

В проекте приняли участие около 500 ребят с ограниченными возможностями здоровья, для них было проведено 73 инклюзивных мастер-класса.