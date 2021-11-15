РИАМО - 15 ноя. 52-летний мужчина арестован по подозрению в убийстве знакомого 1969 года рождения в Красногорске, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Известно, что 8 ноября на летней кухне в частном доме в деревне Гольево Красногорска было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди. После совершенного убийства подозреваемый скрылся с места совершения преступления.

Правоохранители смогли задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался знакомый убитого. Он скрывался от следствия в Люберцах.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.