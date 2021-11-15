РИАМО - 15 ноя. В конце ноября на территории столицы, скорее, возможны «температурные танцы» около нуля градусов, чем наступление зимних морозов, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опубликовал прогноз на конец ноября. По его данным, в конце месяца в столицу придут морозы до минус 19 градусов.

«Прогноз про минус 19 и январские морозы в самом конце ноября вызывает очень большие сомнения. Во-первых, его заблаговременность слишком велика для уверенного прогноза на эти дни. Во-вторых, до середины третьей декады, то есть до 25-26 ноября, температурный фон будет колебаться около нуля градусов», - сказал Шувалов в интервью радио Sputnik.

По его мнению, в конце месяца стоит ожидать стандартную предзимнюю погоду с небольшим количеством снега.

«Так что это скорее «танцы» около нуля градусов, а не настоящие зимние морозы», – подчеркнул Шувалов.