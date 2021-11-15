РИАМО - 15 ноя. Московские полицейские задержали мужчину и женщину, которых подозревают в краже картин и предметов, представляющих культурную ценность. Злоумышленники похитили работы Михаила Врубеля, Давида Бурлюка, старинные иконы и антикварные предметы, датированные XII-XVIII веками, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве.

Подозреваемые были задержаны у себя в домах. Ими оказались 53-летний мужчина и 78-летняя женщина. Часть того, что похитили злоумышленники, удалось изъять, однако еще несколько десятков предметов так и не найдены.

Коллекция антиквариата владельцу досталась от отца, который занимался сбором ценных предметов искусства.

Следствием было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 164 УК РФ. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.