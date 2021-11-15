РИАМО - 15 ноя. Сотрудники подмосковной прокуратуры проверят деятельность частного дома престарелых в Мытищах, где были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что в частном доме проживали более 20 пенсионеров. Сейчас решается вопрос о подаче иска о прекращении деятельности этого заведения.

Также назначена проверка после сообщений СМИ, в которых было сказано о применении насилия в отношении постояльцев. В Сети появилась информация, что персонал жестоко обращался с пенсионерами. Также было опубликовано видео, на котором одна из постоялиц заведения привязана к кровати.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области, ведомство также инициировало проведение проверки данной информации.