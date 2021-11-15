РИАМО - 15 ноя. На Ломоносовском проспекте в ДТП погиб водитель автомобиля Nissan, по предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, после чего он допустил столкновение с автомобилем Hyundai, стоявшим на светофоре, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла в районе д. 25 к 1 по улице Ломоносовский проспект.

Водитель автомобиля Nissan погиб. Предварительно, ему стало плохо за рулем. Сейчас устанавливается личность погибшего, на вид мужчине около 50 лет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. По факту ДТП проводится проверка.