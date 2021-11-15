РИАМО - 15 ноя. Следственный отдел по ТиНАО попросит суд о заключении под стражу мужчины, укрывавшего своего знакомого, который убил женщину и спрятал ее труп в новой Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, не позднее июня 2021 года женщина 1973 года рождения покинула временное место жительства в новой Москве и пропала без вести.

При проведении следственных действий был установлен гражданин, который предположительно мог знать о пропаже женщины. Правоохранители доставили мужчину на допрос, в ходе которого он рассказал, что пропавшая женщина приехала в гости к нему и его знакомому для распития алкоголя.

Мужчина признался, что в ходе пьяной ссоры его знакомый убил женщину, после чего закопал ее труп. Также допрашиваемый указал точное место захоронения женщины. Следователи осмотрели указанное место и обнаружили труп пропавшей с множественными телесными повреждениями, характерными для насильственной смерти.

Исходя из выясненных обстоятельств против подозреваемого в убийстве и его укрывателя возбуждены уголовные дела по статьям 105 и 316 УК РФ. Мужчины задержаны, следствие ходатайствует о заключении их под стражу.