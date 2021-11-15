РИАМО - 15 ноя. Учащаяся Видновской школы №7 Мария Усанова стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена», который ежегодно проводится в рамках президентского нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Для участия в конкурсе девушка создала чат-бот в Telegram под названием «Щас научу», который помогает школьникам найти образовательные ресурсы и информационные материалы по выбранной категории.

Финал «Большой перемены» проходил с 9 по 13 ноября в международном детском центре «Артек». Всего в конкурсе в этом году принимали участие 2,5 миллиона школьников из разных уголков России, в том числе почти 2,5 тысячи — из Ленинского округа.

«Мария уже второй год подряд становится победителем этого престижного конкурса. Среди финалистов также видновчане Тимофей Ануров из 7-й школы и Анастасия Семененко из школы №9», - уточнил глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Он поздравил ребят и их наставников с замечательными результатами и пожелал им новых побед.