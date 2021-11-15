РИАМО - 15 ноя. Московское областное УФАС России включит сведения в отношении ООО «Грэма Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято исходя из сведений, представленных муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №67 «Ивушка», которое заключило с ООО «Грэма Групп» контракт на выполнение работ по замене ограждения по периметру территории дошкольного учреждения.

Согласно сведениям образовательного учреждения, исполнитель работ нарушил условия контракта. В связи с этим учреждение расторгло контракт с ним в одностороннем порядке.

На заседании комиссии подмосковного УФАС ООО «Грэмма Групп» не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Грэма Групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.