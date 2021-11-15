РИАМО - 15 ноя. Расписание движения электропоездов Большого кольца Московской железной дороги изменится 17 ноября. Работы назначены на период с 05:00 до 15:00, сообщает пресс-служба МЖД.

Некоторые поезда будут отправляться и прибывать по другому времени, а часть составов на участке Нерская – Куровская выведут из расписания.

Перед поездками рекомендуется уточнить актуальное расписание движения поездов на железнодорожных станциях, остановочных пунктах, в разделе «Пассажирам» на интернет-портале РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».