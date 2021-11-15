РИАМО - 15 ноя. Команда Check Point Research выявила новый способ кражи криптовалюты. Мошенники стали использовать для своих целей контекстную рекламу, сообщает Газета.ru.

Добраться до пользователей злоумышленники пытаются через Google Ads – сервис для размещения контекстной рекламы.

Мошенники публикуют рекламный банер, имитирующий интерфейс популярных криптокошельков Phantom и MetaMask, в верхней части поисковой страницы Google. Предполагается, что жертва перепутает липовый сервис с настоящим и введет пароль.

Новый способ скопирован с ранее используемого метода рассылки фишинговых писем на электронные почты. Злоумышленникам уже удалось украсть криптовалюту на 500 тыс. долларов.

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