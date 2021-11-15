РИАМО - 15 ноя. Начавшийся отопительный сезон в военных городках на территории филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Москве и Московской области начат своевременно. За это время специалистами филиала не было допущено срывов в обеспечении теплом военных объектов и жилых домов, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалистами жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по Москве и Московской области подготовлено более 3,7 тыс. объектов, из них: более 3 тыс. казарменно-жилищного фонда, 40 - жилищного фонда, 386 коммунальных сооружений, свыше 150 центральных тепловых пунктов, более 200 - водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе отремонтировано более 1,5 тыс. км инженерных сетей. Проведена работа по установке и ремонту щитов управления наружного освещения, замене и поверке приборов учета топливно-энергетических ресурсов.

В казармах произведена замена осветительных приборов на энергосберегающие. Реализован энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности использования электроэнергии на цели внутреннего и наружного освещения объектов, что позволило существенно увеличить энергетический уровень эффективности использования электроэнергии фондов и сократить материальные затраты на их содержание.

Проведены работы по ремонту котельных, выполнены мероприятия по опрессовке и промывке внутренних инженерных сетей, ревизии и ремонту запорной арматуры инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, систем отопления, обслуживания насосного и тягодутьевого оборудования. На аварийных участках сетей теплоснабжения заменены трубопроводы, проведены работы по замене вышедших из строя вентилей и задвижек, предохранительных клапанов, остеклению и ремонту оконных блоков.

Полностью завершена поставка жидкого и твердого котельного топлива, и созданы необходимые нормативные запасы.

Учтены все возможности по своевременному реагированию на любые перебои в обеспечении коммунальными услугами фондов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, организовано круглосуточное дежурство диспетчерской службы филиала, ремонтных бригад.