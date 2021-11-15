РИАМО - 15 ноя. Московское областное УФАС России включит сведения в отношении ООО «КБК» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято исходя из сведений, представленных муниципальным казенным учреждением «Единая дежурная диспетчерская служба Орехово-Зуевского городского округа», которое заключило с ООО «КБК» контракт на оказание услуг по обслуживанию коммутационного оборудования серверов АПК «Безопасный регион».

Однако исполнитель нарушил условия контракта, за что учреждение расторгло договор в одностороннем порядке.

На заседании комиссии подмосковного УФАС ООО «КБК» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «КБК» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

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