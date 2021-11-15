РИАМО - 15 ноя. В конце церемонии награждения Urban Awards 2021 перед гостями выступит яркий, эмоциональный дуэт #2Маши, покоривший сердца миллионов россиян, сообщают организаторы.

На welcome коктейле, который пройдет с 17:00 до 18:30, гостей будет развлекать стильный и самый синхронный проект России - DJ S-Brother -S. Два брата-близнеца заряжают всех безумной энергией уже с первых секунд своего выступления.

Премия состоитcя 24 ноября в новом инновационном пространстве La’Pino Hall. Билеты еще в продаже.

Urban Awards - это знак качества и гарантия надежности застройщика. Премия в области нового строительства и территориального развития Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. Таким образом, одной из ключевых задач премии является развитие и совершенствование стандартов качественного девелопмента в России, а также помощь покупателям в выборе жилья.