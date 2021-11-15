РИАМО - 15 ноя. Жители Москвы, ранее купившие поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса, теперь массово делают настоящие прививки от инфекции в частных клиниках города, сообщает Forbes.

Издание напоминает, что люди с поддельными сертификатами не могут привиться в государственных поликлиниках, так как у них горит отметка о вакцинации в Единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы.

«По ОМС в государственной поликлинике эти пациенты привиться не могут, «амнистию» они могут получить только в коммерческих клиниках — их прививают, не внося изменений в ЕМИАС. Платит пациент только за прием терапевта, но не за прививку», — рассказали изданию в одной из клиник.

Между тем, QR-коды таких пациентов будут действительных в течение срока их купленного сертификата.

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