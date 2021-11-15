РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион ГК «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») изготовило и отгрузило первый пароперегреватель СПП-1000 для действующего энергоблока №1 Балаковской АЭС в рамках продления срока эксплуатации сепараторов-пароперегревателей, сообщили в пресс-службе предприятия.

Аппарат был изготовлен в рекордно короткие сроки – всего за 2 месяца. Такой жесткий срок продиктован графиком планово-предупредительного ремонта энергоблока, в период которого пароперегреватель должен быть смонтирован и испытан.

Такие пароперегреватели были разработаны специалистами завода более 40 лет назад и на момент подписания договора обновленные Федеральные нормы и правила не позволяли его изготовить. Но благодаря профессионализму коллектива «ЗиО-Подольск», а именно специалистов отдела главного сварщика (совместно с ЦНИИТМАШ и КРЭА) при технической поддержке департамента оборудования атомных станций колоссальным трудом в НП-104-18 были введены «иные способы сварки», что позволило исполнить обязательства по договору поставки.

Масса пароперегревателя без учета камер греющего пара – 88,5 т. Длина аппарата около 8 м, диаметр – 3,4 м. Конструктивно пароперегреватель состоит из корпуса с расположенными внутри 187 теплообменными кассетами. Каждая из них представляет собой отдельный теплообменный элемент, образованный 37 продольно-оребренными трубами и сведенными в один пучок в верхней и нижней трубных досках кассетами.

«ЗиО-Подольск» является разработчиком и изготовителем СПП для российских и зарубежных атомных электростанций с 1979 года. На сегодняшний день на АЭС успешно эксплуатируются 278 аппаратов производства «ЗиО-Подольск», 200 из них введены в эксплуатацию до 1990 года.