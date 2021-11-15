РИАМО - 15 ноя. Президент России Владимир Путин отдал правительству поручение, согласно которому товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должны быть допущены на российский рынок. На принятие мер отведен месяц, сообщает Газета.ru.

Допуск должен обеспечиваться на равных условиях с российскими товарами. Закупать их предполагается для государственных и муниципальных нужд, а также покупать товары смогут отдельные юрлица.

Кроме того, Путин поручил оказать поддержку населению некоторых районов самопровозглашенных республик.

Меры принимаются для того, чтобы обеспечить на указанных территориях права и свободы граждан, а также чтобы помочь им в условиях экономической блокады и пандемии.