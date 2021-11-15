РИАМО - 15 ноя. На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях скорректирован график движения электропоездов. Изменения вызваны работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

С понедельника до 18, с 22 по 25 ноября и 29 ноября закроют первый путь на станции Люблино-Сортировочное. Промежуток между движением пригородных электричек будет увеличен.

Так, последний поезд с Курского вокзала будет отправляться в 00:45, до станции Царицыно он будет ехать по второму пути. Первый же поезд с вокзала будет выезжать в 05:41. От станции Царицыно в сторону столицы последняя электричка будет отправляться в 22:53, а первая в 05:27.

Расписание некоторых пригородных поездов и режим остановок также изменят. Несколько электричек будут следовать по более коротким маршрутам на участке между Курским вокзалом и станцией Царицыно, а отдельные поезда выведут из расписания. Перед тем, как отправляться в поездки, рекомендуется уточнять актуальное расписание.

Пассажирам ЦППК стало проще получить справку о стоимости проезда в электричках>>