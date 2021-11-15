РИАМО - 15 ноя. Подмосковная прокуратура готовит апелляционное представление на приговор, вынесенный бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову. Подольский горсуд оправдал его по делу об убийстве замглавы Общественной палаты муниципалитета Евгении Исаенковой, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Экс-глава Раменского района был задержан 21 мая 2020 года. По версии следствия, он задушил Исаенкову 2 мая из личной неприязни.

Суд вынес решение о его невиновности на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей. Они ответили отрицательно на вопрос о том, является ли Кулаков убийцей.

Прокуратура Московской области не согласна с решением суда и планирует обжаловать приговор.