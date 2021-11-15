РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Волонтеры Люберец помогли ветерану Великой Отечественной войны из Малаховки Федору Козлову привести в порядок территорию у дома, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Старейшему жителю поселка Малаховка 95 лет. Добровольцы помогают ветерану в доставке лекарств и продуктов. В этот раз члены местного отделения «Молодой Гвардии» вывезли собранную листву и спиленные с деревьев ветки.

По словам куратора партийного проекта «Живая история» Валерия Кравченко, в рамках проекта они находятся в постоянном взаимодействии с Федором Юрьевичем.

«Ветеран часто встречается с молодежью, рассказывает о своих военных подвигах. Очень гостеприимный хозяин – он вновь угостил нас чаем, нам удалось расспросить его о годах войны», – сказал Кравченко.

На фронт Федор Козлов попал в 17 лет – в начале 1944 года. Стал связистом и прошел половину Европы. Ветеран награжден медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За освобождение Праги» и орденом Отечественной войны II степени.

Волонтерский штаб «Единой России» в городском округе находится по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22. Обратиться можно по телефонам: 8(495)503-55-36 или 8(916)427-28-31.