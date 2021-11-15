РИАМО - 15 ноя. В рамках подготовки к отопительному сезону объектов военной и социальной инфраструктуры министерства обороны РФ организована работа по капитальному и текущему ремонту обслуживаемых коммунальных объектов теплового хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по Москве и Московской области.

Так, технический комплекс каждой котельной установки непрерывно эксплуатируется в течение всего года. Чтобы обеспечить стабильную работоспособность и надежность оборудования, техническими условиями предусмотрено проведение сезонных регламентных работ, в ходе которых специалисты определяют детали и конструктивные элементы с высокой степенью изношенности, проводится полное обследование состояния котельного оборудования.

Главная задача обследования - восстановление до первоначального состояния и улучшение показателей эксплуатации котельной установки.

В 2021 году заключены государственные контракты с подрядными организациями по проведению капитального ремонта на 3 объектах теплового хозяйства Московской области: в микрорайоне Климовск Подольска, поселках Загорянский, Мещерино. На сегодняшний день готовность котельного оборудования составляет более 80%.

Проведены комплексные работы по замене паровых котлов, щитов автоматики и управления, вспомогательного оборудования (горелок, арматуры, измерительных приборов, вентилятора дутьевого, дымососа, диаэратора), подогревателей воды. Помимо этого, проведены работы по обмуровке котлов, которые включают в себя сложный и высокотехнологичный процесс, монтаж системы огнеупорных и теплоизоляционных ограждений котла и топочной камеры, предназначенных для защиты помещений от газовых отходов.

Котельные обеспечивают горячим водоснабжением и отапливают более 150 зданий и сооружений, в том числе социальные объекты (детские сады, общеобразовательные учреждения, казарменно-жилищный фонд, многоквартирные дома).

Благодаря проведенным ремонтным работам на котельных обеспечена бесперебойная подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в отопительном периоде 2021-2022 годов.