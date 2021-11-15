РИАМО - 15 ноя. Государственное обвинение попросило суд назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима для студентки Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Также гособвинение попросило суд запретить Башкировой заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. Гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объеме.

ДТП с участием Башкировой произошло 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в Москве. Управляя автомобилем Mazda, девушка совершила наезд на троих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой и бабушкой. Двое мальчиков в возрасте 3 и 5 лет скончались в больнице от полученных травм, 9-месячная девочка выжила.

Известно, что студентка была трезва. Изначально девушка заявила, что во время движения отвлеклась на телефон и не заметила людей, однако позже изменила свои показания и сообщила, что совершила наезд потому, что ее ослепило яркое солнце.

Башкирова полностью признала свою вину и принесла родителям погибших детей извинения.

Популярный блогер на Bentley сбила ребенка в Москве>>