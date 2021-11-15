РИАМО - 15 ноя. Московская область заняла первое место среди регионов России, где производят самые качественные товары, сообщает пресс-служба Роскачества.

В Москве завершился ежегодный международный форум «Всемирный день качества – 2021», который был посвящен вопросам устойчивого развития качества товаров и услуг. Эксперты Роскачества выяснили, в каких регионы страны производят больше всего товаров со Знаком качества.

Российский Знак качества присваивается лучшим отечественным товарам, которые по результатам исследований соответствуют опережающим стандартам Роскачества (стандарты находятся на верхней границе или даже выше ГОСТов) и требованиям по уровню локализации.

Так, в Подмосковье Знака качества удостоены 24 товарных знака. Это нарезной белый хлеб, колбаса «Докторская», подсолнечное и сливочное масло, сметана, водка, мороженая треска, а также шоколад, готовые завтраки, мороженое и др. Из непродовольственных товаров – одеяло и чистящее средство.

На второй строчке расположилась Белгородская область. Знака качества там удостоены 20 товаров: сгущенное молоко, майонез, сметана, кефир и йогурт, яблочный и томатный соки и др.

А третье место заняла Москва. Там производят 18 товаров со Знаком качества – нарезной белый хлеб, молочные сосиски, оливковый майонез, клубничный йогурт, овощное детское пюре, светлое пиво и водку.

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