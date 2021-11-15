РИАМО - 15 ноя. На пешеходном Павшинском мосту в Красногорске нанесли велодорожку. Она стала совместным проектом министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и самокатшеринговых компаний Urent, Whoosh и MATUR.city, сообщила пресс-служба подмосковного Минтранса.

Ежедневно по Павшинскому мосту на велосипедах, элеткросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности проезжают более 2 тыс. человек. Так, жители добираются до станции метро «Мякинино» и возвращаются домой.

Ширина дорожки составила 1,75 м, а длина – более 420 м. Чтобы разделить встречные потоки и обеспечить безопасные условия для передвижения, ее обустроили посередине моста. Велодорожка изготовлена из цветного защитного состава «Брит» от производителя «Газпромнефть – Битумные материалы».

Подмосковный Минтранс обращает внимание, что пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности при ухудшении погодных условий не рекомендуется.