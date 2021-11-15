РИАМО - 15 ноя. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в ночь на вторник понизится до минус 8-3 градусов. Таких холодов с начала ноября в регионе еще не было, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем столбики термометров будут приближаться к нулю, но не превысит 1 градуса тепла. Ветер будет дуть юго-западный до 11 м/с.

В среду ночью станет на 1-2 градуса теплее, днем температура существенно не изменится. В четверг ночью в столице будет также минус 4-2 градуса, по области – минус 6-1 градус. Днем в Москве воздух прогреется максимум до плюс 2 градусов, в Подмосковье – до плюс 2.

Повышенное атмосферное давление (на 15 мм рт. ст. выше нормы) наконец начнет снижаться, падение придется на среду. А уже к выходным давление будет ниже нормы на те же 15 единиц.

Погодные условия во второй половине недели будет трактовать циклон с северо-запада. Он принесет в столицу тучи и осадки. Из-за юго-западного ветра станет на пару градусов теплее.

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