РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Редкую коллекцию этнографических костюмов крестьян представят на выставке «Мода и крестьянский костюм» в Подольске 20 ноября, сообщили в МУК «Музей «Подолье».

Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» и Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» откроют выставку «Мода и крестьянский костюм», посвященную традиционному костюму и моде рубежа XIX-XX вв. На ней будут представлены редкая коллекция этнографических костюмов крестьян и реплики костюмов купцов Подольского уезда. В рамках выставки будут проходить лекции, мастер-классы и конференции.

В день открытия для горожан подготовили выступления ансамбля «Истоки» и детских групп центра «Истоки», интерактивную экскурсию, модное дефиле.

Мероприятие пройдет 20 ноября в 12:00 в Доме Морозовых музея «Подолье» по адресу: пр-т Ленина, 47.