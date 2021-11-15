РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва подмосковных Люберец Александр Чекмарев завоевал золотую медаль на турнире по тхэквондо «Открытый Кубок Азии», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили с 13 по 14 ноября в столице Узбекистана Ташкенте. В турнире участвовали порядка 1 тыс. спортсменов из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и России.

«В результате конкурентной борьбы наш спортсмен показал лучший результат – завоевал золотую медаль», – сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.