РИАМО - 15 ноя. В столице и Подмосковье из-за гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 11 утра 17 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности из-за гололедицы был объявлен во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях.

В Смоленской, Орловской, Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях причиной предупреждения стал туман.

Днем в понедельник в Московском регионе воздух прогрелся до нуля градусов, к вечеру столбики термометров вновь опустились. Такие перепады температур способствуют образованию ледяной корки на дорогах.