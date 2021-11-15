РИАМО - 15 ноя. Было немало случаев, когда аферисты с помощью цифровой подписи собственников жилья продавали недвижимость. При этом сами собственники о сделках даже не догадывались, сообщает aif.ru.
Для того, чтобы защитить себя и свое жилье от такого сценария, нужно лишь написать в Росреестр заявление о запрете совершения сделок без личного присутствия.
«Это значит, что без вашего личного присутствия сделку по переходу права собственности не зарегистрируют. Таким образом можно обезопасить себя от мошеннических действий, которые могут быть осуществлены с помощью электронной регистрации», — отметил президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский.
Он уточнил, что заявление рассматривается в течение 7 рабочих дней в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Подать его можно в любом МФЦ.
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