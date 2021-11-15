РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Депутат совета депутатов городского округа Люберцы Александр Мурашкин проверил работу столовой в гимназии №24, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Контроль качества питания выполнили в рамках партийного проекта «Единой Рссии» «Новая школа».

Вместе с директором образовательного учреждения Мариной Худояровой Мурашкин изучил школьное меню, проверил соблюдение санитарных норм и процесс приготовления блюд. Он ознакомился с сертификатами пищевых продуктов.

«Готовят вкусно – учащимся нравится, и качественно. Администрация школы соблюдает все необходимые нормы, в том числе и противоэпидемиологические – санитайзеров достаточно, они в свободном доступе для каждого», – отметил Мурашкин.

Депутаты проверяют не только качество питания, но и общее состояние образовательных учреждений. По словам Мурашкина, в гимназии на Красногорской улице необходимы ремонтные работы на территории общего доступа.

«Здесь недавно собственными силами привели в порядок спортивные раздевалки, но школе нужна помощь. Мы с моими коллегами обязательно этот вопрос возьмем в работу», – добавил депутат.