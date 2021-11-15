РИАМО - 15 ноя. В честь 80-й годовщины битвы под Москвой ее участники, проживающие в Подмосковье, получат удвоенную единовременную выплату. Ее размер составит 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«В этом году выплата увеличена в 2 раза и поступит автоматически на счета ветеранов до конца ноября, у нас в регионе ее получат 122 ветерана», - сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Выплату получат как непосредственные участники боевых действий, так и труженики тыла. Деньги выплатят всем, кто был награжден медалью «За оборону Москвы».

Кроме того, в преддверии годовщины в подмосковных школах организуют уроки мужества и чествования ветеранов.