РИАМО - 15 ноя. На улице Большая Тульская, владение 10 находятся нежилые здания общей площадью около 31,1 тыс. кв. м. Было принято решение провести редевелопмент этой территории, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Инвестору разрешили построить на участке площадью 2,42 га новый общественно-жилой комплекс. Поэтажная площадь комплекса составит 121 410 кв. м. Там будут располагаться торговые и офисные помещения.

Также в проекте предусмотрено строительство подземного паркинга.