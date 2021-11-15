РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Свыше 200 тыс. жителей Люберец сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Уже привились от коронавируса 204 510 жителей городского округа. В возрастной категории 60+ количество привитых от коронавирусной инфекции составляет 46 306 человек», – сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В горокруге работают 17 пунктов вакцинации. Из них 12 – в поликлиниках, 2 – в торговых центрах, 1 – в многофункциональном центре и 2 – в стационарах.

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