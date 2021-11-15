РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. В Подольске выявили подозрение на бешенство у кота, проживающего в доме на Московском проезде, сообщается на сайте администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное Минсельхозпроду Московской области, сообщает о подозрении на бешенство кота на территории д. 2, стр. 13 по Московскому проезду в Подольске.

В случае возникновения подозрений на заболевание животных бешенством необходимо обращаться в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №5» по телефону: 8(496)754-78-61.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно государственной ветеринарной службой бесплатно.