РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 ноя. На ежемесячной акции по раздельному сбору отходов, которая прошла на территории МЦ «Навигатор» в Щелкове, было собрано более 16 кубометров вторсырья, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В акции приняли участие более 130 жителей города Щелково, а также соседних городов. Организаторы принимали отходы по списку Собиратора. Принималось все, кроме стекла, электротехники и одежды. За несколько часов было собрано около 16 кубометров вторсырья.

Акции по сбору вторсырья будут проходить и в дальнейшем.