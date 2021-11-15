РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. В Московский областной центр охраны материнства и детства в городском округе Люберцы в 2022 году закупят современное медицинское оборудование, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Потребности медучреждения в современных технологиях обсудили на рабочей встрече с депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениско.
Он добавил, что одна из задач в рамках исполнения наказов избирателей партии «Единая Россия» – сохранение здоровья детей и будущих мам.
В составе МОЦОМД работают роддом, детская больница, 2 поликлиники и 2 женские консультации.
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