РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. В Московский областной центр охраны материнства и детства в городском округе Люберцы в 2022 году закупят современное медицинское оборудование, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Потребности медучреждения в современных технологиях обсудили на рабочей встрече с депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениско.

«Центр должен быть укомплектован передовым оборудованием. Именно поэтому мы запланировали в наступающем году приобрести аппараты для УВЧ-терапии, электрокардиограф, операционный стол, а также эндоскопические инструменты с принадлежностями для бронхоскопии и уретерореноскоп», – сказал Дениско.

Он добавил, что одна из задач в рамках исполнения наказов избирателей партии «Единая Россия» – сохранение здоровья детей и будущих мам.

В составе МОЦОМД работают роддом, детская больница, 2 поликлиники и 2 женские консультации.