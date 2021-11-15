РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Торговый центр «Капитолий» эвакуировали в понедельник в подмосковном Подольске из‑за сообщения о минировании, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

В понедельник в соцсети «ВКонтакте» стали появляться сообщения об эвакуации людей из ТЦ «Капитолий». Жители сообщали о появлении сотрудников правоохранительных органов, пожарной охраны и других ведомств.

«В настоящее время в ТЦ проводится проверка сообщения о минировании», - сообщили в пожарной охране.