РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 ноя. На полигоне Каховка в Королеве состоялся II межмуниципальный турнир по лазертагу «На страже Отечества» для юнармейских отрядов. Юнармейцы Щелкова заняли призовые места, сообщается в группе «Юнармия городской округ Щелково» в соцсети «ВКонтакте».

14 ноября в соревнованиях, посвященных Дню сотрудников МВД, приняли участие 168 юнармейцев из 18 команд городских округов Пушкинский, Балашиха, Королев, Щелково, Лосино-Петровский и Москвы.

По итогам состязания в младшей возрастной группе щелковские юнармейцы из отряда «Кобальт» заняли 1-е место, а юнармейцы из отряда «Пантера» смогли завоевать почетное 2-е место.

На турнире присутствовали почетные гости: представители МУ МВД России «Щелковское», Королевского отделения Всероссийской организации «Боевое братство», а также представители регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Московской области.