РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили родителям о важности соблюдения правил дорожного движения при нахождении в дорожно-транспортной среде вместе с детьми, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Безопасный двор», уделяя особое внимание опасности игр вблизи проезжей части и внезапного выхода из-за стоящего транспортного средства, а также рассказывая ребятам о важности и необходимости использования световозвращающих элементов.

Информируя о важности быть заметными на дороге в темное время суток, полицейские вручили участникам световозвращающие браслеты и тематические листовки.

Автоинспекторы обратили внимание взрослых, насколько важно своим примером демонстрировать детям ответственное отношение к собственной безопасности.