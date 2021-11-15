РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Волонтеры штаба «Единой России» вместе с депутатом округа Александром Мурашкиным поздравили с днем рождения Михаила Митрофанова, внука легендарного жителя Люберец, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Визит состоялся в день рождения Михаила, мужчине исполнилось 40 лет. Он – инвалид, долгое время в связи с пандемией не выходит на улицу, для поддержания здоровья ему необходим тонометр.

«Приобрели нужный прибор и поздравили с праздником. Беседовали, конечно же, о легендарном деде. Михаил – живая история, отрадно, что удалось позаботиться об этом человеке», – сказал Мурашкин.

Он напомнил, что в честь знаменитого предка названа одна из улиц Люберец. Митрофанов вошел в историю края своим подвигом спасения людей. Он погиб, пытаясь остановить наполненный людьми автобус, оставленный без управления по халатности водителя. Мужчина лег под колеса, не дав автобусу сорваться с моста.

«Эту историю хорошо знают старожилы. Сегодня волонтерам ее повезло услышать из уст потомка героя», – подытожил Мурашкин.

Волонтерский штаб «Единой России» в городском округе находится по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22. Обратиться за помощью и по другим вопросам можно по номерам телефонов: 8(495)503-55-36 или 8(916)427-28-31.

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