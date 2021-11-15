РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Водителей в Люберцах с 8 по 14 ноября оштрафовали более чем на 800 тыс. рублей за неправильную парковку, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«За неделю силами ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» привлечено к административной ответственности 162 водителя, наложено штрафов на сумму 830 тыс. рублей», - сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

За стоянку в неположенном месте эвакуировали 86 транспортных средств.