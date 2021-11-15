РИАМО - 15 ноя. Оружие и боеприпасы были изъяты из незаконного оборота сотрудниками уголовного розыска, представителями ФСБ и правоохранителями Подмосковья. В частном домовладении подозреваемого – жителя Раменского округа – нашли целый арсенал, сообщается на сайте «МВД медиа».

«В бане и гараже на территории частного домовладения, в котором он проживает, обнаружены девять предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием. Исследование показало, что среди них два пистолета ТТ и пистолет-пулемет Шпагина, изготовленные самодельным способом и пригодные для стрельбы боевыми патронами», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Остальные находки отправили на экспертизу. Также были изъяты патроны различного калибра (более 400), составные части к огнестрельному оружию.

Дом подозреваемого служил мастерской по ремонту, переделке и восстановлению боевых свойств охолощенного оружия.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 223 УК РФ (незаконный оборот оружия).