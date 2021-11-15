РИАМО - 15 ноя. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал, что QR-код смогут получить россияне, которые перенесли Covid-19 бессимптомно. Для этого им нужен будет положительный результат ПЦР-теста, сообщает «Интерфакс».

«У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет - они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», - подчеркнул председатель Госдумы.

С 1 февраля в России хотят ввести систему QR-кодов для посещения общественных мест. В том числе они нужны будут для путешествия самолетом и поездом.

Законопроекты были внесены в Госдуму 12 ноября. Изменения не затронут детей и подростков. Предполагается, что эта мера поможет остановить рост заражения коронавирусом.

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