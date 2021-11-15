РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Жителей Подольска приглашают на бесплатные компьютерные курсы в библиотеку №1, они рассчитаны на граждан пенсионного возраста, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Бесплатные компьютерные курсы для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет проводятся в библиотеке №1 им. Павла Северного на Революционном проспекте по программе губернатора. На днях в очередной раз ведущая курсов - заместитель директора по безопасности МУК «ЦБС Подольска» Людмила Лычкань провела индивидуальные занятия, в ходе которых участники смогли освоить новые программы работы на персональном компьютере.

Губернаторская программа «Активное долголетие» позволяет людям старшего возраста приобрести новые навыки и умения, что делает их жизнь полноценнее и насыщеннее.