РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. В парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы на прошедшей неделе по просьбам горожан установили дополнительные урны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В парке «Малаховское озеро» отремонтировали детскую игровую площадку.
С 8 по 14 ноября от жителей поступило 11 обращений. Все запросы закрыли в установленные сроки.
По словам Ружицкого, в парках округа на прошедшей неделе состоялось 9 культурно-массовых мероприятий, 14 – запланировано на текущей неделе.
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