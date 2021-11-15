РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. В парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы на прошедшей неделе по просьбам горожан установили дополнительные урны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На прошедшей неделе в Наташинском парке восстановили освещение и вывезли порубочные остатки. Кроме того, установили дополнительные урны и провели компенсационную высадку 75 дубов», - сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

В парке «Малаховское озеро» отремонтировали детскую игровую площадку.

С 8 по 14 ноября от жителей поступило 11 обращений. Все запросы закрыли в установленные сроки.

По словам Ружицкого, в парках округа на прошедшей неделе состоялось 9 культурно-массовых мероприятий, 14 – запланировано на текущей неделе.

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