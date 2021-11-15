РИАМО - 15 ноя. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев рассказал, что планы по повышению цен на крепкий алкоголь в России связан с ростом стоимости акциза на 4%, сообщает Газета.ru.
Ранее федеральный Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк после Нового года. Предполагается, что для водки повышение составит с 243 до 261 рубля за полулитровую бутылку, на коньяк - с 446 до 480 рублей.
По словам Косарева, рост цен на водку может привести к увеличению выпуска и потребления контрафактного алкоголя.
Он уточнил, что в этом году в стране наблюдается большая инфляция. Поэтому введение минимальной розничной цены 261 рубль соответствует тем затратам, которые несут производители.
Между тем, Косарев напомнил, что в России один из самых дорогих в мире акцизов.
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