РИАМО - 15 ноя. Полицейские Московской области задержали 33-летнего жителя Курска, которого подозревают в сбыте наркотиков. Злоумышленник распространял наркотики через интернет, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

По оперативной информации, мужчина занимался реализацией наркотических средств на территории Богородского городского округа. В арендованном им доме в деревне Большое Буньково полицейские обнаружили и изъяли 3 полимерных пакета с порошкообразным веществом, электронные весы и оборудование для изготовления опасных веществ.

Эксперт-криминалист определил, что найденным веществом является мефедрон, его масса составила 2,5 кг. Сейчас подозреваемый находится под стражей, в отношении него возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков).