РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. В парке им. Талалихина в подмосковном Подольске установили еще 2 новые топиарные фигуры, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Так, горожане могут полюбоваться новым арт-объектом на спортплощадке, появившейся в той части парка, которую добавили во время первого этапа реконструкции. В композиции представлены различные сложения пальцев, значение которых пытаются отгадать посетители.

Жителей порадует еще одна фигура – «Белка», а также рабочие приступили к строительству беседки.

Ранее в парке установили топиарные фигуры в виде домиков, лошади, медведя и целую арт-композицию «Мама с коляской и дочкой».

Топиарии – это геометрические фигуры и скульптуры из садовых растений.

Гостей парка Талалихина в Подольске просят беречь топиарные фигуры>>