РИАМО - 15 ноя. В понедельник началось проведение Всероссийской акции «Елка желаний» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках акции каждый желающий может исполнить мечты детей или пожилых жителей страны, сообщил руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин.

«Прием заявок запущен сегодня уже с полуночи, и по состоянию на 14:00 уже получено более 2 тысяч желаний. Это абсолютный рекорд, такого еще не никогда не было за предыдущие годы. Это очень здорово», - сказал Сафин.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева подчеркнула, что в 2020 году было исполнено 13,5 тыс. желаний в рамках акции, что стало рекордным количеством.

Сафин напомнил, что стать участниками акции могут дети-сироты, дети, которые остались без попечения родителей, дети и пожилые люди, которые имеют ограничения по состоянию здоровья, дети, которые проживают в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 18 лет и люди старше 60 лет, у которых состояние здоровья угрожает их жизни.

Он отметил, что принимаются желания двух категорий: материальные и нематериальные. В материальные входят книги, музыкальные инструменты, цифровая электроника, одежда или наряды, развивающие материальные подарки, товары для хобби и спортивный инвентарь. К нематериальным относятся желания «примерить на себя» любую профессию, путешествие по России, посещение представления или концерта и встреча с кумиром.

«Елки (на которых можно будет выбрать желание для исполнения – ред.) будут стоять в офисах в различных партнерских компаниях, корпорациях, в государственных учреждениях и на разных больших культурно-массовых мероприятиях, там, где это позволит эпидемиологическая обстановка. В целом во всех местах может быть установлена эта елка, если любой желающий обратится с этим желанием к нам в проект», - добавил Сафин.

Для каждого предоставляется возможность исполнить желание онлайн на сайте елкажеланий.рф. Можно выбрать любое понравившееся желание, исходя из своих возможностей и территории проживания. Если нет возможности исполнить желание лично, то для этого можно обратиться к команде акции «Елка желаний».

В этом году прием заявок ведется с 15 ноября по 11 декабря. Со 2 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года все желающие будут исполнять новогодние желания. Стать партнером акции имеет возможность любой желающий старше 18 лет.